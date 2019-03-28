Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta 52 Okula Spor Malzemesi Desteği

Bulanık'ta 52 Okula Spor Malzemesi Desteği

2 saat önce

Bulanık Kaymakamlığınca, kentteki 52 okula spor malzemesi desteği sağlandı.

Bulanık'ta 52 Okula Spor Malzemesi Desteği, System.String[]
Bulanık Kaymakamlığınca, kentteki 52 okula spor malzemesi desteği sağlandı.

Bulanık Spor Salonu'nda düzenlen programda, kent merkezi ve köylerdeki okulların yöneticilerine voleybol, futbol topu, eşofman takımı, forma ve çeşitli spor malzemeleri teslim edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.


Bunun için sporun önemine işaret eden Uzan, "Öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor derslerini daha verimli geçirmeleri ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesine öncülük etmek için okullarımıza futbol topu, voleybol topu, basketbol topu, masa tenisi ve ekipmanları, forma, eşofman, satranç takımı ve buna benzer birçok ekipman dağıtıyoruz." dedi.

Programa, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Emrullah Güler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:59 Kaynak: AA

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