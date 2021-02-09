Bulanık'ta 7 noktada süt alım noktası oluşturuldu - Son Dakika

Bulanık'ta 7 noktada süt alım noktası oluşturuldu

09.02.2021 12:59
Bulanık'ta 7 noktada süt alım noktası oluşturuldu, System.String[]

Muş'ta Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı, Bulanık ilçesinde 7 noktada süt alımına başladı.

Muş'ta Bulanık- Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı, Bulanık ilçesinde 7 noktada süt alımına başladı.

Birlik Başkanı Bedrettin Ziyalı, yaptığı açıklamada, süt üreticilerini korumak amacıyla birliği kurduklarını söyledi.

"Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri" projesi kapsamında 7 yerleşim yerinde 28 ton kapasiteli süt toplama ünitelerini kurarak alıma başladıklarını aktaran Ziyalı, şunları kaydetti:

"Bulanık merkez, Erentepe, Yoncalı, Üzgörür beldelerinde, Arakonak ve Esenlik köylerinde süt alımına başladık. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının 2020 çalışma programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca projemize 1 milyon 334 bin 816 lira destek sağlandı. Ünitelerimizi kurduktan sonra ilgili yerlerle anlaşma yaparak süt alımına başladık. Bu ilçemizin ekonomisine büyük bir katkı demektir. Tek beklentimiz hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin süt sığırcılığına yönelerek hem kendi ekonomilerine hem de ilçemizin ekonomisine kazanç sağlamasıdır. Bu da birlik ve beraberlikle ulaşılabilecek bir hedeftir."

DAP İdaresi Bölge Başkanlığı ile DAKA'nın sağladığı finansman desteğiyle projenin başarısı için 150 çiftçiye uygulamalı eğitim verildiğini aktaran Ziyalı, salgın döneminde DAKA tarafından program kapsamında 500 önder kadın çiftçiye, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesinde geleneksel üretim yöntemleri, hayvan besleme, hayvan bakımı, sağım ve sağım teknikleri konularında video konferans yöntemiyle eğitim verildiğini bildirdi.

İlçede 110 bin küçükbaş, 120 bin büyükbaş ve 80 bin sağmal hayvanın bulunduğu bilgisini veren Ziyalı, ilçenin hayvan bakımından ciddi bir potansiyelinin olduğunu vurguladı.

Süt Üreticileri Birliği, Malazgirt, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta 7 noktada süt alım noktası oluşturuldu - Son Dakika


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