Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

6 saat önce

Bulanık İlçe Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, System.String[]

Bulanık İlçe Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

Halk Kütüphanesi konferans salonundaki programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kadınlar gününü kutladı, kadınlara gül dağıttı.

İlidi, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumun en önemli yapı taşı olduğunu söyledi.

Kentte kadınların yararına projeler hayata geçireceklerini belirten İlidi, "Aile Destek Merkezleri, Halk Eğitim Merkezi, Hanım Kültür Merkezimiz ve Kur'an kurslarımızda çeşitli alanlarda eğitim sağlayarak sizlerin gelişmesi için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz." dedi.

İlçe Müftüsü Murat Karanci de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir ve hadis okuduğu program, sinevizyon gösterimi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Dünya Kadınlar Günü, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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