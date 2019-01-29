Bulanık'ta Açılan Kurslar İlgi Görüyor
1 saat önce
Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan futbol ve voleybol kursları öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
Bulanık
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan futbol ve voleybol
kursları öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Resul Bulut, gençlere hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Müdürlük olarak spor, müzik ve diğer kurs çalışmalarına devam edeceklerini belirten Bulut, "Çocuklarımızı sokaklara mahkum etmeyeceğiz. Spor dallarıyla ilgili kurs açtık. Öğrencilerimiz hangi dala ilgisi varsa oraya yönlendiriyoruz. 20'ye yakın öğrencimiz çalışmalarına başladı. Bu sayıyı daha da artıracağız. Çalışmalarımız Bilican Spor Kulübü hocalarımız koordinesinde, futbol sahası ve spor salonunda devam ediyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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