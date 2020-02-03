Bulanık'ta ahır yandı: 9 hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bulanık'ta ahır yandı: 9 hayvan telef oldu - Son Dakika

Bulanık'ta ahır yandı: 9 hayvan telef oldu

7 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bulanık'ta ahır yandı: 9 hayvan telef oldu, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güllüova Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Müjdeci'ye ait ahırda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede her tarafı sardı. Bulanık Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 9 büyükbaş hayvan ise telef oldu.


Ahırın sahibi Süleyman Müjdeci, yangının bir anda başladığını ve kısa sürede tüm ahırı sardığını belirterek, "Sabah hayvanlara bakmak için dışarıya çıkınca yangının farkına vardık. Yangını söndürdükten sonra içeride bulunan 9 büyükbaş hayvanın telef olduğunu gördük" dedi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Bulanık, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:41 Kaynak: İHA
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