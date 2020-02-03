Bulanık'ta ahırda çıkan yangında 9 hayvan telef oldu - Son Dakika

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Bulanık'ta ahırda çıkan yangında 9 hayvan telef oldu
12 dakika önce
Muş'un Bulanık ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Muş'un Bulanık ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Güllüova Mahallesi'nde Süleyman Müjdeci'ye ait ahırda elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangını söndürdü.
Yangında, 9 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Müjdeci, bir anda başlayan yangının kısa sürede tüm ahırı sardığını, 9 hayvanının telef olduğunu söyledi.
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