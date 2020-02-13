Bulanık'ta 'Aile İçi İletişim' semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 'Aile İçi İletişim' semineri - Son Dakika

Bulanık'ta 'Aile İçi İletişim' semineri

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi tarafında 'aile içi iletişim' semineri düzenlendi.

Bulanık'ta 'Aile İçi İletişim' semineri, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi tarafında 'aile içi iletişim' semineri düzenlendi.


Bulanık Halk Kütüphanesinin konferans salonunda düzenlen seminere, ilçedeki kadınlar katıldı. Seminerde konuşan Psikolog Başak Eren, güçlü ve sağlıklı toplulukların en önemli özelliklerinden birinin, sağlıklı iletişim konusundaki yetenekleri olduğunu söyledi. İletişim becerileri, iletişimin tanımı, süreci, çeşitleri ve etkili dinleme başlıklarında bilgilendirme yapan Eren, doğru bilinen yanlışların çok büyük sorunlar oluşturabileceğini, anne babanın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti. Eren, "Günümüzde anne babalık kolay değil. Çocukları yarına en iyi şekilde hazırlamak için anne babaların daha donanımlı olması gerekir. Çocukları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak öncelikle ebeveynin sorumluğundadır. Ebeveynin doğru bildiği yanlışlar çocukların gelişimi adına ciddi risktir" dedi.


Seminere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdiresi Nazire Sönmez ve çok sayıda kadın katıldı. - MUŞ

Bulanık, Anne, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çayına atmak için küp şekeri kırdı, içinden demir bilye çıktı
Yoksul mahallelerde yaptığı yardımlarla bilinen Robin Hood, kimliğini açıkladı Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na gideceğiz

Son Dakika Haberleri
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:49:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulanık'ta 'Aile İçi İletişim' semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]