Bulanık'ta aile içi iletişim semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta aile içi iletişim semineri düzenlendi - Son Dakika

Bulanık'ta aile içi iletişim semineri düzenlendi

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri düzenlendi.

Bulanık'ta aile içi iletişim semineri düzenlendi, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri düzenlendi.

Bulanık Belediyesince İlçe Kütüphanesi'nin konferans salonunda düzenlen seminere, kadınlar ilgi gösterdi.

Seminerde konuşan Psikolog Başak Eren, güçlü ve sağlıklı toplulukların en önemli özelliklerinden birinin, sağlıklı iletişim konusundaki yetenekleri olduğu belirtti.

Doğru bilinen yanlışların çok büyük sorunlar oluşturabileceğini, anne babanın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Günümüzde anne babalık kolay değil. Çocukları yarına en iyi şekilde hazırlamak için anne babaların daha donanımlı olması gerekir. Çocukları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak öncelikle ebeveynin sorumluğundadır. Ebeveynin doğru bildiği yanlışlar çocukların gelişimi adına ciddi risktir"

Seminere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Sönmez katıldı.

Bulanık, Anne, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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