Bulanık'ta arıcılık kursu açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin iş birliğiyle arıcılık kursu açıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Özoğul, bölgenin tarım ve hayvancılığına uygun olması dolayısıyla vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşları Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara yönlendirdiklerini aktaran Özoğul, "Vatandaşlarımızdan arıcılık kursu konusunda yoğun talep geldi. Biz de halk eğitim merkezi ile yaptığımız iş birliği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursumuzu açtık. Şu anda 25 kişi kurslara devam ediyor. Katkılarından dolayı Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüze, eğitim veren personele teşekkür ediyorum." diye konuştu.