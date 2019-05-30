Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta aşevi hizmete açıldı
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Bulanık'ta aşevi hizmete açıldı

41 dakika önce

MUŞ(AA) - Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ın girişimleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan aşevi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bulanık'ta aşevi hizmete açıldı, System.String[]
MUŞ(AA) - Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ın girişimleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan aşevi düzenlenen törenle hizmete girdi.
Aşevinin açılış kurdelesini kesen Muş Valisi İlker Gündüzöz, burada incelemelerde bulundu.

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, yaptığı açıklamada, aşevini hizmete açmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
"Kimsesi olmayan, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yemek ihtiyaçlarını karşılayacağız." diyen Uzan, şunları kaydetti:
"İlçe ziyaretlerimde karşılaştığım en büyük problemlerden biriydi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla yaptığımız gıda yardımlarıyla yemek yapma kuvvetini bulamayan yaşlılarımız var. Bu da çok büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bu aşevi vesilesiyle bu problemi ortadan kaldırarak, belki başımızı yastığa biraz daha rahat koyacağız."
Açılışa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ve kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, Bulanık Adliyesi'ne geçerek burada cumhuriyet savcıları ve hakimlerle bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:03 Kaynak: AA
İlker Gündüzöz, Muş, Bulanık, Güncel
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