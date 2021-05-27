Bulanık'ta atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık Belediyesi, geri dönüşüm projesi kapsamında ambalaj atıklarını toplamaya başladı.

İlçede temizlik çalışmalarına ağırlık veren belediye, "Gelecek dönüşümde, dönüşüm Bulanık" sloganıyla ilçenin her noksanda gezici araçlarla dükkanların önüne bırakılan kartonları toplayıp geri dönüşüme kazandırıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, Geri Dönüşüm Projelerine çok önem verdiğini söyledi.

Geleceği şekillendirirken doğayı, çevreyi koruyan çalışmalara imza atmak zoruna olduklarını belirten İlidi, "Bir firmayla anlaşarak ilçedeki kağıt ve kartonları toplayıp geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Belediyemizin önü, okul ve işlek caddelerimize atılan kartonları araçlarla topluyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile atıkları doğru şekilde ayrıştırarak çevremizi koruyacağız." diye konuştu.