Bulanık'ta atıkların geri dönüşüme kazandırılması seferberliği - Son Dakika
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Bulanık'ta atıkların geri dönüşüme kazandırılması seferberliği

05.03.2022 13:07
Bulanık'ta atıkların geri dönüşüme kazandırılması seferberliği

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce atıkların geri dönüşüme kazandırılması için hazırlanan "Yeşilin Bekçileri Projesi" uygulanmaya başlandı.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce atıkların geri dönüşüme kazandırılması için hazırlanan "Yeşilin Bekçileri Projesi" uygulanmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile geri dönüşüm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Hazırlanan kampanyaları ile okullarda atıkların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar yapıldığını belirten Tunçel, şunları kaydetti:

"Yeşilin Bekçileri Projesi kapsamında okullarımızda geri dönüştürülebilir atık malzeme toplama noktaları oluşturmaktayız. Bu noktalarda toplanan ayrıştırılmış geri dönüştürülebilir atık malzemeler (cam, metal, kağıt, plastik, elektronik) belirli aralıklarla geri dönüşüm toplama firması tarafından okullardan toplanacaktır. Alt bir proje ile de pet şişe kapakları toplanacaktır. Toplanan bu kapaklar ile engelli bireylere tekerlekli sandalye temin edilmesine katkıda bulunulacaktır. Kapaklar öncelikle okullarımız tarafından biriktirilip ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecektir."

Milli Eğitim Müdürlüğünün Ar-Ge proje sorumlusu Murat Soylu da çalışmalarından bahsederek, söz konusu projeyi Türkiye'ye yaymak istediklerini anlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta atıkların geri dönüşüme kazandırılması seferberliği - Son Dakika


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