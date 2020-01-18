Bulanık'ta av komisyonu toplantısı - Son Dakika
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Bulanık'ta av komisyonu toplantısı

6 saat önce

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'İlçe av komisyon' toplantısı gerçekleştirildi.

Bulanık'ta av komisyonu toplantısı, System.String[]

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'İlçe av komisyon' toplantısı gerçekleştirildi.


Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir'in koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Gençlik Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan, Milli Parklar Mühendisi Ferzende Saygın ve Avcı Kulübü Başkanı Adem Şamiloğlu'nun katılımıyla 17 Ocak 2020 tarihinde 'İlçe Av Komisyon' toplantısı gerçekleştirildi. Sekreteryası şube müdürlüğünce yapılan toplantıda Tekniker Mestan Hisarkaya dizpoziyonda yer alan konuları komisyona anlattı. Toplantıda 2020-2021 yılı için av açılış ve kapanış tarihleri, ava açık ve kapalı alanlar, avlanma limitleri, nesli azaldığı için koruma altına alınması istenilen hayvan türleri gibi konular Kaymakam başkanlığında karara bağlanarak imza altına alındı. - MUŞ

Ali haydar, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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