Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Avcılar Doğaya Yem Bıraktı

Bulanık'ta Avcılar Doğaya Yem Bıraktı

31 dakika önce

Bulanık ilçesinde Avcılar ve Doğaseverler Derneği üyeleri kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Bulanık'ta Avcılar Doğaya Yem Bıraktı, System.String[]
Bulanık ilçesinde Avcılar ve Doğaseverler Derneği üyeleri kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Dernek Başkanı Adem Şamiloğlu, dernek üyeleriyle yaban hayvanlarının yoğun olduğu Bilican Dağı eteklerine geldi.

Gruptakiler daha sonra kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Şamiloğlu, yaptığı açıklamada, yoğun kar nedeniyle hayvanların yiyecek bulamadıklarını belirterek, "Kuşların ve diğer yaban hayvanlarının açlıktan ölmemeleri için bölgeye 500 kilogram yem bıraktık. Lütfen kimse kaçak avlanmasın. Nesli tükenen hayvanları avlamasın. Hayvanlar da canlı. Biz elimizden geldiği kadar bölgeye yem bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Bulanık, Avcılar, Güncel
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