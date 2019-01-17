Bulanık'ta Avcılar Doğaya Yem Bıraktı

Bulanık ilçesinde Avcılar ve Doğaseverler Derneği üyeleri kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Bulanık ilçesinde Avcılar ve Doğaseverler Derneği üyeleri kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



Dernek Başkanı Adem Şamiloğlu, dernek üyeleriyle yaban hayvanlarının yoğun olduğu Bilican Dağı eteklerine geldi.



Gruptakiler daha sonra kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



Şamiloğlu, yaptığı açıklamada, yoğun kar nedeniyle hayvanların yiyecek bulamadıklarını belirterek, "Kuşların ve diğer yaban hayvanlarının açlıktan ölmemeleri için bölgeye 500 kilogram yem bıraktık. Lütfen kimse kaçak avlanmasın. Nesli tükenen hayvanları avlamasın. Hayvanlar da canlı. Biz elimizden geldiği kadar bölgeye yem bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

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