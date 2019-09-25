Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta ayçiçeği hasadı
Son Dakika Güncel Haber

Bulanık'ta ayçiçeği hasadı

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde 6 bin dekar alana ekimi yapılan ayçiçeği hasadı sürüyor.

Bulanık'ta ayçiçeği hasadı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde 6 bin dekar alana ekimi yapılan ayçiçeği hasadı sürüyor.

Hasat ve kurutma işlemlerini takip eden Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.


Taşdemir, ayçiçeği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için üreticilerin yanında olduklarını, her türlü teknik desteği sağlayacaklarını söyledi.


Hasat döneminin çiftçilerin yıl boyunca emeğinin karşılığını alacağı günler olduğunu belirten Taşdemir, "İyi bir üretim bekliyoruz. Bölge için artık olmazsa olmazların başında ayçiçeği gelmeye başladı. Dışarıdan aldığımız ürünleri ne kadar azaltabilirsek hem üreticimiz bu işten kazanır hem de ülke ekonomisine ciddi anlamda fayda sağlanır." dedi.


Çiftçi Hasan Çapalı da hasat için Şanlıurfa'dan Bulanık ilçesine geldiklerini, bir aylık çalışmanın ardından geri döneceklerini ifade etti.

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı
İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Ünlü anketçi Adil Gür'den ilginç iddia: Üçüncü bir ittifak çıkabilir Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:24:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta ayçiçeği hasadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]