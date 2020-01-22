Bulanık'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika

Bulanık'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı
6 saat önce
Muş'un Bulanık İlçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Muş'un Bulanık İlçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, başkanlığında yapılan toplantıda, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler değerlendirildi.
Toplantıya Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Sağlık Grup Başkanı Rıdvan Selvi, Müftüsü Murat Karanci ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
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