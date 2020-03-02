Bulanık'ta Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - Son Dakika
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Bulanık'ta Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muş'un Bulanık ilçesinde camilerde Fetih suresi okundu, dua edildi.

Bulanık'ta Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muş'un Bulanık ilçesinde camilerde Fetih suresi okundu, dua edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Lalapaşa Camisi'nde sabah namazına müteakip Fetih suresi okundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve kurum amirlerinin de katıldığı programda vatandaşlar, Mehmetçik için dua etti.

İlçe Müftüsü Murat Karanci, Türk ordusunun muzaffer olması için dua ettiklerini belirterek, "Kur'an-ı Kerim ve Fetih Suresi'ni tilavet ettik. Allah'ım sen Mehmetçimizin ayağına taş değdirme. Zaferle askerilerimiz geri dönsün. Allah onları korusun. Kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eyle." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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