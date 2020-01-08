Bulanık'ta başarılı polislere 'üstün başarı belgesi' - Son Dakika
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Bulanık'ta başarılı polislere 'üstün başarı belgesi'

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde, görevinde üstün başarı gösteren polislere, Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi tarafından 'üstün başarı belgesi' verildi.

Bulanık'ta başarılı polislere 'üstün başarı belgesi', System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde, görevinde üstün başarı gösteren polislere, Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi tarafından 'üstün başarı belgesi' verildi.


Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının, ilçenin huzur ve can güvenliğini sağlamak adına uyuşturucu, hırsızlık, kavga, aile içi şiddet, terörle mücadele ve trafik gibi görevlerde 7/24 esasına dayalı canla başla çalışan emniyet personelleri hak ettikleri ve görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam İlidi, 'üstün başarı belgesi' ile ödüllendirildi.


Gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlarda görevlerini üstün başarıyla yerine getiren polis memurları için Bulanık Belediye Başkanlık makamında belge töreni düzenlendi. Kaymakam İlidi, "İlçe emniyet müdürlüğünde görevli polislerimizin, çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmaları memnuniyetle tespit edildiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden, kaymakamlık ve Belediye Başkan Vekili makamında üstün başarı belgesi almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak'ın da bulunduğu ödül dağıtım töreninde 7 emniyet personelinin hak kazandığı belgeler sahiplerine takdim edildikten sonra hatıra fotoğrafı çekildiler. - MUŞ

Bulanık, Polis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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