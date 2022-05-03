Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Son Dakika
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Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

03.05.2022 16:58
Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

Muş'un Bulanık ilçesinin giriş ve çıkışlarında jandarma ve emniyet ekipleri tarafından 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması gerçekleştirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinin giriş ve çıkışlarında jandarma ve emniyet ekipleri tarafından 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması gerçekleştirildi.

Bulanık'ta Ramazan Bayramı'nda jandarma ve polis ekipleri emniyet kemeri uygulamasına ağırlık verdi. Bayramda trafik kazalarının minimize edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirleri en üst seviyeye çıkaran ekipler, ilçe genelinde denetim yapıyor. Uygulama çerçevesinde trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülerle sohbet edilerek trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, emniyet kemeri denetimi sırasında sürücülere kampanya ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı. - MUŞ

Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması
Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması
Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması
Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması
Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması
Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulanık'ta 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Son Dakika
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