Bulanık'ta bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki bazı sokak ve caddelerde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati derecede öneme haiz olduğu belirtildi.

Devletinin tüm kurumlarıyla salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplantısında 11 Haziran tarihi itibariyle geçerli olmak üzere çeşitli kararlar alınmıştır. İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından belirlenen Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Halk Bankasından başlayarak İlçe Jandarma Komutanlığı binasında son bulan yol boyunca, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasından başlayarak Demirciler sokakta, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasından başlayarak Aslanpaşa Caddesi'nde, ilçe girişindeki kemerden başlayarak Denizbank'ın bulunduğu yere kadar olan Sultan Alparslan Caddesi'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasından başlayarak 66. Cadde ve Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde, Zafer Mahallesi Muhtarlığının bulunduğu parktan itibaren Bulanık Devlet Hastanesi ve eczanelerin bulunduğu alan dahil olmak üzere 612. Cadde boyunca vatandaşlarımızın maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir."

Kararlarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirilen açıklamada, aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği vurgulandı.