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Bulanık'ta belediye çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür Belde Belediyesince sürdürülen çalışmalar sürüyor.

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Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür Belde Belediyesince sürdürülen çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, spordan sağlığa, eğitimden yatırıma yeni projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin istihdamı için de projeler ürettiklerini anlatan Gündoğdu, şöyle dedi:

"Mahallelerde asfalt, kaldırım, yeni yol açma, dolgu, ve park taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Mesai kavramı gözetmeksizin ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Beldemde içme suyu, alt yapı ve kanalizasyon sorunu yok. Halkımıza layık olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve şehrimizi modern bir kente dönüştürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz."

Kerem Gündoğdu, Bulanık, Uzgörür, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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