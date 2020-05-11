Bulanık'ta berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Bulanık Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte faaliyet gösteren berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediye ekipleri, dezenfekte ettikleri berber ve kuaför salonlarında denetim yaptı, el dezenfektanı ve maske dağıttı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yaptığı açıklamada, ülkede kontrollü olarak başlayan normalleşme süreci kapsamında berber ve kuaförlerin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Bu iş yerlerinde hijyen kurallarının üst seviyede tutulması gerektiğine vurgu yapan İlidi, şöyle dedi:

"Bulanık Belediyesi olarak hem onların sağlığı hem de müşterileri olan vatandaşlarımızın sağlığı için ekiplerimizce iş yerlerinde uyarılarda bulunarak hijyen kurallarına uyulması hakkında çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde her an esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"