Bulanık'ta "Bir Kap Bin Cana Dokunur Projesi" - Son Dakika
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Bulanık'ta "Bir Kap Bin Cana Dokunur Projesi"

11.03.2022 11:10
Bulanık'ta "Bir Kap Bin Cana Dokunur Projesi"

Muş'un Bulanık ilçesinde "Bir Kap Bin Cana Dokunur Projesi" kapsamında sokak hayvanlarına yiyecek verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde "Bir Kap Bin Cana Dokunur Projesi" kapsamında sokak hayvanlarına yiyecek verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sokak hayvanlarına yönelik "Bir Kap Bin Cana Dokunur Projesi" geliştirdi.

Proje kapsamında öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemeleri için okullara mama bırakıldı.

Öğrenciler sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklere mama verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE sorumlusu Murat Soylu, Türkiye Hayvanları Koruma Derneğinin desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Soğuk geçen kış mevsiminde sokak hayvanlarının beslenmelerine destek olmaya çalıştıklarını anlatan Soylu, "İlk etapta 100 kilogram kadar mama alındı ve dağıtılmaya başlandı. Bu süreklilik arz edecek. Bu geçici bir proje değil. Projemizin temel amacı çocukları hayvanlara karşı bilinçlendirmek." dedi.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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