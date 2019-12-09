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Bulanık'ta "Bir Kapak, Bin Umut" projesi

6 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu idarecileri ve öğrencileri, "Bir Kapak, Bin Umut" projesi kapsamında plastik kapak toplama kampanyası başlattı.

Bulanık'ta

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu idarecileri ve öğrencileri, "Bir Kapak, Bin Umut" projesi kapsamında plastik kapak toplama kampanyası başlattı.


Bulanık Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler sonucunda "Bir Kapak Bin Umut" projesine start verildi. Projenin tanıtım toplantısına Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Bulanık İlçe Jandarma Komutanı İsmail Horzum, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve kurum amirleri katıldı.


Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi, Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, engelli bireylerle ilgili birçok konuya dikkat çekti.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu ve Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümünden Öğretim Görevlisi Burcu Candemir'in de bir konuşma yapmasının ardında, projenin hedefleri hakkında bilgiler verildi.


Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümünden Öğretim Görevlisi Mehmet Latif Candemir, Dr. Öğretim Üyesi İsmail Dönmez, Öğretim Görevlisi Burcu Candemir'in öncülüğünde yürütülen projenin Mayıs 2020'de tamamlanması hedefleniliyor. - MUŞ

Muş Alparslan Üniversitesi, Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:32 Kaynak: İHA
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