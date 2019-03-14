Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Cadde ve Kaldırımlar Yıkanıyor

Bulanık'ta Cadde ve Kaldırımlar Yıkanıyor

39 dakika önce

Muş Belediyesi ekiplerince ilçede bahar temizliği çalışması kapsamında cadde ve kaldırımlar temizleniyor.

Bulanık'ta Cadde ve Kaldırımlar Yıkanıyor, System.String[]
Muş Belediyesi ekiplerince ilçede bahar temizliği çalışması kapsamında cadde ve kaldırımlar temizleniyor.

İlçede havaların ısınmasıyla itfaiyenin de yardımıyla cadde ve kaldırımlar yıkanıyor.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, göreve geldiği günden beri halka hizmet konusunda hep duyarlı olduklarını söyledi.

Uzan, şöyle konuştu:

"İlçenin gelişmesi ve hak ettiği şekilde yaşaması konusunda bize düşen ne görev varsa, hizmet konusunda tam olarak yapacağız. İlçe genelinde 4 kepçe, 2 greyder, 4 kamyon, 7 traktör ve 60 personelle temizlik işlerini yürütüyorlar. Bu halk her şeyin en iyisini hak ediyor. Bahar temizliğini bütün ekiplerle yapmaya başladık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:31 Kaynak: AA

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