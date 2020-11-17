Bulanık'ta cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri yerleştiriliyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde başlatılan Prestij Cadde Projesi kapsamında cadde ve sokaklara modern elektrik direkleri dikildi.

İlçe genelinde yürütülen projelerle, vatandaşların yoğun kullandığı güzergahlarda da alt yapı, yol genişletme, kilitli parke taşı döşeme, kavşak ve orta refüj çalışmaları yapıldı.

Elektrik hatlarının yer altına alındığı kaldırımların yenilendiği cadde ve sokaklara, üzerinde toy kuşu simgesinin bulunduğu 8 metre uzunluğunda modern aydınlatma direkleri yerleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni aydınlatma direklerinin ilçeye farklı bir görünüm kazandırdığını söyledi.

İlçe halkına en iyi hizmetleri sunmak için çaba gösterdiklerini belirten İlidi, şöyle konuştu:

"Yoğunluğun fazla olduğu yol güzergahlarında alt yapı, yol genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladık. Orta refüj ve kavşak alanları oluşturduk. Buralara, kullanımının uygun olduğunu düşündüğümüz modern görünümlü LED aydınlatma direkleri yerleştirmeye karar verdik. İlçemize özgü türü çok azalan toy kuşu ile motiflediğimiz aydınlatma direği çalışmalarımız devam ediyor. Akşamları ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak yollarımız vatandaşlarımızın kullanımı için de güvenli ve konforlu olacak. Bulanık Belediyesi olarak ele aldığımız yeni projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız bunlarla kısıtlı kalmayacak. Bulanık için güzel hedeflerimiz var."