Bulanık'ta çiftçilerden kaliteli ürün yetiştirmeleri istenildi

Muş'un Bulanık ilçesi Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, çiftçilerden kaliteli ürün yetiştirmelerini istedi.

Taşdemir, yaptığı açıklamada, bir parselde üç yıl içerisinde aynı ürünün ekilmesi durumunda, çiftçiye tarımsal destekleme ödemesinin yapılmayacağını belirtti.

Tarım ürünlerinin yeterli, kaliteli ve uygun maliyetlerde üretiminin tarım yapılan arazinin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalarla mümkün olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinde uzun yıllar aynı bitkinin yetiştirilmesiyle toprak yapısı bozulmakta, erozyon zararları artmakta, toprak verimliliğinde genel bir azalma görülmekte. Belirli hastalık ve zararlılar ile yabancı otlar katlamalı olarak çoğalmakta. Ekim nöbeti uygulamalarıyla toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı iyileştirilmekte, toprakta organik madde arttırılmakta, daha fazla su tutması sağlanmakta."

Taşdemir, üreticilerin aynı tarım arazisinde üç yıl içerisinde farklı ürünler yetiştirmesi gerektiğini kaydetti.