Bulanık'ta 'Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 'Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Bulanık'ta 'Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Bulanık'ta 'Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.


Belediye binasında yapılan toplantının içeriğine uygun olarak ilçenin genel yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunan katılımcılar, bu koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantıların iki ayda bir yapılması kararını aldı. İlçe genelinde suça sürüklenen çocukların önüne geçmek amacıyla kurumlar arası ortak projelerin üretilmesi için fikir alışverişinde bulunan temsilciler, özellikle bu çocuklar için eğitimde devamlılık, sağlık alanında gerekli görünen tedaviler, sosyal yaşantı alanlarının çoğaltılması ve rehabilite edilmeleri için gerekli destekleyici ve koruyucu tedbirlerin alınacağını belirttiler.


Kurum müdürlerine toplantıya katılım konusunda gerekli hassasiyet ve özeni gösterdikleri için teşekkür eden Kaymakam İlidi, suça sürüklenen çocukların önüne geçmek ve bunun sebeplerini ortadan kaldırmak için gerekli dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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