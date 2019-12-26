Bulanık'ta "Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 'Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu' toplantısı - Son Dakika

Bulanık'ta "Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu" toplantısı

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde "Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Bulanık'ta

Muş'un Bulanık ilçesinde "Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet İlidi başkanlığında yapılan toplantıda, katılımcılar tarafından ilçenin genel yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçe genelinde çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi amacıyla kurumlar tarafından ortak projelerin üretilmesi gerektiğini belirten katılımcılar, toplantıların 2 ayda bir yapılması kararı aldı.

Toplantıya katılan kurum amirlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden İlidi, suça sürüklenen çocukların önüne geçmek ve bunun sebeplerini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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