Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Çocukların Kızak Keyfi

Bulanık'ta Çocukların Kızak Keyfi

1 saat önce

Hava sıcaklığının düştüğü kentlerden Muş'un Bulanık ilçesinde soğuğa aldırmayan çocuklar karda kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Bulanık'ta Çocukların Kızak Keyfi, System.String[]
Hava sıcaklığının düştüğü kentlerden Muş'un Bulanık ilçesinde soğuğa aldırmayan çocuklar karda kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle tamamen beyaza bürünen ilçede çocuklar hafta sonunu kayarak geçiriyor.

Son günlerde yağan karı fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.


İlçenin Şehitlik Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kendilerine ait kızaklarıyla soğuğa rağmen kayarak keyifli anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:41 Kaynak: AA

Muş, Bulanık, Güncel
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