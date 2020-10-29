29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bulanık Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, törende yaptığı konuşmada, büyük bir mücadelenin sonucunda Cumhuriyet'in kurulduğunu söyledi.

Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılmak için her alanda çalışmaları gerektiğini vurgulayan İlidi, şöyle konuştu:

"Alın teri döken işçiler, toprağını süren çiftçiler, köylüler, esnaf, memur yani hepimiz bu Cumhuriyeti koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz ve yücelteceğiz. Bunun için de her alanda çalışacağız. İlim, irfan üreteceğiz, bilim yapacağız, ekonomimizi güçlendireceğiz, uluslararası alanda güçleneceğiz."

Törene, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve şiirlerinin okunmasıyla son buldu.