Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Dar Gelirli Ailelere Ziyaret

Bulanık'ta Dar Gelirli Ailelere Ziyaret

47 dakika önce

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, Rüstemgedik beldesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Bulanık'ta Dar Gelirli Ailelere Ziyaret, System.String[]
Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, Rüstemgedik beldesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdiresi Nazire Korkmaz ve vakıf görevlileriyle beldeye gelen Meryem Uzan, Aksoy ve Öztürk ailelerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen Uzan, evlerdeki çocuklarla da yakından ilgilenerek hediye verdi.

Devletin imkanlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uzan, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinlemek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her şeyi devletten beklemeden yardım kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarla da irtibat kurarak ailelere yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Uzan, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve bu tür ziyaretleri sürdüreceklerini dile getirdi.

SYDV Müdiresi Korkmaz da ailelerin ihtiyaç duyduğu halı, baza, yatak, çamaşır makinesi ve dolap gibi gereksinimlerin karşılanacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Rüstemgedik, Muş, Meryem, Bulanık, Güncel
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