Bulanık'ta dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Bulanık'ta dezenfekte çalışması

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi, toplu yaşam alanları, camiler ve kurumlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Bulanık'ta dezenfekte çalışması, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi, toplu yaşam alanları, camiler ve kurumlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Bulanık Belediyesi, korona virüsüne karşı Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, AŞ evi, Ziraat Odası, PTT Şubesi, camiler, müftülük, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlçe Özel İdaresi, Halk Kütüphanesi, Kur'an kursları ve Hanım Kültür Merkezi gibi pek çok yerde ilaçlama çalışması yaptı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre alınan tedbirlerin ilçede uygulanması için talimat veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kahvehaneler, kafeler başta olmak üzere eğlence merkezlerinin belirtilen güne kadar önlem almak maksadıyla geçici olarak kapatılması için tedbirlerin alınmasını istedi. İlidi, "Bulanık halkı olarak elimizden gelene kadar evden dışarı çıkmayalım. Tedbirleri alınmaktan geri kalmayalım. 'Tedbir bizden, takdir Allah'tandır' diyerek salgın hastalığın yayılmasının önüne geçmek adına birçok tedbir aldık ve almaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sık kullandığı toplu taşıma araçları, çocuklarımızın oyun alanları olan park ve bahçeler, kamu kurumları, belediye birimlerimiz, vatandaşlarımızın yoğun kullandığı özel kuruluşlar, kamu iştiraki olan kuruluşlar, camiler, sağlık ocakları, eczaneler, askeri birliklerimiz, emniyet teşkilatımıza ait birimler dezenfekte edildi ve aralıksız şekilde dezenfekte çalışmaları devam ediyor" dedi. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:14 Kaynak: İHA

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