Bulanık'ta doğalgaz altyapı protokolü imzalandı - Son Dakika
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Bulanık'ta doğalgaz altyapı protokolü imzalandı

23.04.2022 21:15
Bulanık'ta doğalgaz altyapı protokolü imzalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde belediye ile Doğugaz arasında doğalgaz protokolü imzalandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde belediye ile Doğugaz arasında doğalgaz protokolü imzalandı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi, imzalanan protokolle altyapı çalışmaları sırasında bozulan kanalizasyon borularının ve su arızalarının Doğugaz firması tarafından yapılacağını belirtti.

Bayramdan sonra çalışmalara başlayacak firmanın çarşı merkezini ekim ayına kadar bitirip doğalgazı vereceğini aktaran İlidi, "Bulanık ilçesinde üç yıl içinde bütün mahallelere doğalgazı verecekler. Bu konuda halkımıza hizmet edebilme konusunda mutluyuz. Üç yıl sonra ilçemizin doğalgaz ile sorunu kalmamış olacak. Halkım adına hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle gelir getirmesi konusunda biz çok sevinçliyiz." diye konuştu.

Bitlis Bingöl Muş Doğalgaz Dağıtım AŞ Doğugaz Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Serhat Demircan, protokolün ve çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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Doğalgaz, Bulanık, Muş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta doğalgaz altyapı protokolü imzalandı - Son Dakika


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