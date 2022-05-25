Bulanık'ta doğalgaz çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Bulanık'ta doğalgaz çalışmalarına başlandı

25.05.2022 13:36
Bulanık'ta doğalgaz çalışmalarına başlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları açılış töreni, kurban kesilmesiyle başladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları açılış töreni, kurban kesilmesiyle başladı.

Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 3 yıllık süreçte ilçede birçok hizmeti ürettiklerini ve üretmeye de devam ettiklerini söyledi.

İlçeye doğalgaz kazandıracak olmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden İlidi, şunları kaydetti:

"Yüklenici firma ile prosedürleri tamamlayarak bu bölgenin teslimini yapacağız. Bundan sonra da hızlı bir şekilde ilçemize doğalgazı kazandıracağız. Çarşı merkezindeki asfaltlı yolun durumunu biliyoruz. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Doğalgazın altyapısı önümüzdeki haftalar buralarda başlar başlamaz bizde bu yolun yapımına başlayacağız."

Programa AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Halk Bankası Müdürü Hüseyin Yılmaz, yüklenici firma temsilcisi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulanık'ta doğalgaz çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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