Bulanık'ta ekskavatör ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ekskavatör ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde özel bir firmanın yürüttüğü kanalizasyon altyapı çalışması sırasında Ramazan Ray adlı işçi, ekskavatör ile kanalizasyon duvarı arasında sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ramazan Ray'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.