Bulanık'ta engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verildi - Son Dakika

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Karaağıl köyünde ikamet eden engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) müracaat eden Bedri Alıcı (53) için akülü tekerlekli sandalye alındı.

Tekerlekli sandalyeyi Alıcı'ya teslim eden İlidi, şöyle konuştu:

"Engellileri yalnız bırakmıyoruz. Her zaman maddi ve manevi yardım sunmaya çalıştık. Engellilere yönelik yardımlarımız devam edecek. İmkanlar ölçüsünde bugüne kadar 32 akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olan vatandaşlara verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek asli görevlerimizden biri. Bu kapsamda köy ziyaretlerinde tespit ettiğimiz engelli vatandaşımıza imkanlarımız doğrultusunda yardım ediyoruz. Onların hayatındaki engelleri, bir nebze olsun azaltabildiysek ne mutlu bize."

4 çocuk babası Bedri Alıcı ise Kaymakam İlidi'ye teşekkür ederek, "Akülü tekerlekli sandalye sayesinde, kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan gezebileceğim." dedi.