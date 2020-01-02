Bulanık'ta erken yaşta evlilik ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta erken yaşta evlilik ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri - Son Dakika

Bulanık'ta erken yaşta evlilik ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık Temsilciliğince, gençlere yönelik erken yaşta evlilik ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri verildi.

Bulanık'ta erken yaşta evlilik ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık Temsilciliğince, gençlere yönelik erken yaşta evlilik ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri verildi.

Bulanık İmam Hatip Kız Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan psikolog Başak Eren, madde bağımlılığı, erken yaşta evlilik ve istismarı azaltma konusunda gençleri bilgilendirdi.

TÜGVA Bulanık Temsilcisi Fikret Aral ise gençlere yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Amacımız gençlerimizin bağımlılık ile erken yaşta evlilik konusunda bilgilendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasıdır. Çok verimli bir seminer oldu. Bu konuda bizden desteğini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Seminere, Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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