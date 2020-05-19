Bulanık'ta evde kalan vatandaşlara kitap dağıtımı - Son Dakika

Bulanık'ta evde kalan vatandaşlara kitap dağıtımı
TÜGVA Bulanık Temsilciliğine bağlı gönüllü çalışanlar, ilçe merkezindeki vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek kendilerine istifade edebilecekleri kitapları dağıtıyor.
TÜGVA Bulanık Temsilciliğine bağlı gönüllü çalışanlar, ilçe merkezindeki vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek kendilerine istifade edebilecekleri kitapları dağıtıyor.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilcisi Fikret Aral, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde çıkmayanların zamanlarını kitap okuyarak geçirmesine yardımcı olduklarını söyledi. Vatandaşlara kitap yardımında da bulunduklarını söyleyen Aral, başlattıkları çalışmalar kapsamında 1 bin 500 kitabı bir araya getirdiklerini aktardı. Aral, "TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliği olarak bu zorlu günlerde vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gönüllü ekibimizle birlikte 'Evde kal kitap oku' projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız için TÜGVA'nın temin ettiği okuma kitaplarından oluşan yaklaşık 1 bin 500 adet kitabı bir araya getirdik. Bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza bu zorlu süreçte evde kalmanın önemini de tekrar hatırlatmış oluyoruz" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:05 Kaynak: İHA
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