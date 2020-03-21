Bulanık'ta

Salgın nedeniyle fiyatların artırılmasının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, ürünlerin faturalarını, satış fiyatlarını ve etiketlerini kontrol etti.

Muş 'un Bulanık ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarındaki artışların önlenmesi amacıyla denetim yaptı.

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Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı