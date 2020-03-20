Bulanık'ta 'fahiş fiyat' uygulaması - Son Dakika

Bulanık'ta 'fahiş fiyat' uygulaması
7 saat önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, korona virüs nedeniyle fahiş fiyat uygulaması konusunda denetim yaptı.
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, korona virüs nedeniyle fahiş fiyat uygulaması konusunda denetim yaptı.
Bulanık Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal artış uyarısında bulundu. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, zabıta ekiplerinin ilçe genelinde sahaya inmesi talimatını vererek salgın gerekçesiyle fırsatçılık yapmak isteyen işletmelerin ürün fiyatlarının kontrol altına alınmasını istedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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