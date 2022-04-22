Bulanık'ta gazi ve şehit ailelerine iftar verildi - Son Dakika
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Bulanık'ta gazi ve şehit ailelerine iftar verildi

22.04.2022 23:19
Bulanık'ta gazi ve şehit ailelerine iftar verildi

Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından gazi ve şehit ailelerine iftar verildi.

Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından gazi ve şehit ailelerine iftar verildi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa katılan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İlidi, "Devletin tüm kurumları olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Tahsin Öndül de desteklerinden dolayı İlidi ve programa katılanlara teşekkür etti.

Dua edilmesiyle sona eren programa, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altun, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Müftü Vekili Recep Özbey, Muş Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nadir Koçlar, Şehit ve Gazi Aileleri Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Murat Karaca, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Terörle Mücadele, Bulanık, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta gazi ve şehit ailelerine iftar verildi - Son Dakika


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