Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta Geçici İşçiler İçin Kura Çekimi

Bulanık'ta Geçici İşçiler İçin Kura Çekimi

11 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edecek 40 kişi için kura çekimi yapıldı.

Bulanık'ta Geçici İşçiler İçin Kura Çekimi, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edecek 40 kişi için kura çekimi yapıldı.

Bulanık Belediyesinin toplantı salonunda Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, TYÇP kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek kişiler tespit edildi. 40 kişinin istihdam edileceği iş için başvuran 375 kişi arasında kura çekimi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl, kura çekimi ile adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirterek, kura çekiminin hiçbir şaibeye ve dedikoduya mahal verilmeyecek şekilde herkesin gözü önünde ve Noter huzurunda yapıldığını söyledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:52 Kaynak: İHA

Muş, Bulanık, Güncel
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