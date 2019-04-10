Bulanık'ta Geçici İşçiler İçin Kura Çekimi
1 saat önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 kişi kurayla belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:37 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Muş
'un Bulanık
ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 kişi kurayla belirlendi. Kaymakamlık
bünyesinde kamu kurumlarda çalıştırılmak üzere İŞKUR
tarafından yürütülen TYP kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 geçici işçi kadrosu belirlendi. Program kapsamında istihdam edilecekler için Bulanık Halk Kütüphanesi konferans salonunda kura çekimi yapıldı.
Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 100 kişilik asil liste belirlendi. - MUŞ
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