Bulanık'ta Geçici İşçiler Kurayla Belirlendi
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Bulanık ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay istihdam edilecek işçiler, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Bulanık
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:10 Kaynak: AA
ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay istihdam edilecek işçiler, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kaymakamlık
bünyesinde kamu kurumlarında çalıştırılacak işçiler için Halk Kütüphanesi'nde kura çekimi yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, 100 kişilik asil liste belirlendi.
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