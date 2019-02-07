Bulanık'ta "Güvenlik Toplantısı"

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan başkanlığında "şubat ayı güvenlik toplantısı" gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan başkanlığında "şubat ayı güvenlik toplantısı" gerçekleştirildi.



İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Uzan, zorlu bir seçim sürecine girdiklerini, herkesin görevinin bilincinde olduğunu söyledi.



"Bu seçimde yasal olmayan hiç bir şeye taviz vermeyeceğiz." diyen Uzan, şöyle konuştu:



"Halkımız demokratik bir şekilde gidip oyunu kullansın. Sosyal medyadaki paylaşımları da dikkate alıyoruz. Terörle ilgili paylaşımlarda, kesinlikle yasal işlem başlatıyoruz. Terörle mücadeleye devam edip, seçim sürecinde risk oluşturulan bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde gerek emniyetimizin gerek jandarmamızın arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için sürekli ilçe merkezimizde ve köylerimizde aktif haldeyiz. İnşallah bu huzur ve güven ortamını devam ettirmek adına el ve gönül birliğiyle mücadelemize devam edeceğiz. Terörle mücadelede sizden azami destek bekliyorum."



Emniyet ve jandarma ekiplerinin terör konusunda yaptığı bilgilendirmenin ardından toplantı sona erdi.





Toplantıya Bulanık Komando Asayiş Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Koçak, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.

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