Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta "Halk Günü" Toplantısı

Bulanık'ta "Halk Günü" Toplantısı

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, İçişleri Bakanlığının talimatıyla vatandaşların sorunlarını birinci elden öğrenebilmek amacıyla başlatılan "Halk Günü" toplantısı yapıldı.

Bulanık'ta
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, İçişleri Bakanlığının talimatıyla vatandaşların sorunlarını birinci elden öğrenebilmek amacıyla başlatılan "Halk Günü" toplantısı yapıldı.

Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapılan toplantıya katılan vatandaşlar, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan'la birebir görüşerek taleplerini bildirdi. Uzan, yapılan halk toplantıları ile vatandaşın sorunlarının daha iyi anlaşılmasının, bireysel veya toplumsal sorunların kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan aktarılmasının sağlanacağını ve bu sayede devlet ile vatandaşın arasındaki mesafenin, kopukluğun azaltılacağını, devlete ulaşmanın zor olduğu algısının yıkılmasının sağlanacağını ifade etti. Kaymakam Uzan, "Hayat hikayelerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bütün vicdani hassasiyetimizle her vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Bunları yerine getirirken mesleki vazifelerimize olan bağlılığımız ve devletimizin temsilcileri olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bulanık'ta 192 ailenin evinin iç dizaynı ve gıda yardımını yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Osman Karataş ise, yıllardır Bulanık ilçesinde ikamet ettiğini belirterek, "Kaymakamdan Allah razı olsun. Kaymakamı 'halkın adamı' olarak nitelendiriyoruz. Birebir konuşmak, dertlerimizi bizden dinlediği zaman çok güzel oluyor. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Muş, Bulanık, Güncel
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