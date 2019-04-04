Bulanık'ta Halk Toplantısı
1 saat önce
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Bulanık
Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Uzan, İlçe Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla tek tek görüştü.
Vatandaşların taleplerini dinleyerek gerekli yardımların yapılması konusunda kurum amirlerine talimat veren Uzan, her türlü soruna çözüm getirmek için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.
"Sizlerin sorunu bizim sorunumuzdur. Devletimiz her zaman yanınızdadır." diyen Uzan, şöyle konuştu:
"Halk toplantılarımızı her ay gerçekleştirmeye özen göstererek, devletimizin vatandaşlarımız için sunduğu kaynakları onlara ulaştırıyoruz. Hayat hikayelerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bütün vicdani hassasiyetimizle her vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Mesleki vazifelerimize olan bağlılığımız ve devletimizin temsilcileri olarak en iyi şekilde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi
Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı!
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak