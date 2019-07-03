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Bulanık'ta halk toplantısı

59 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, "halk toplantısı" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, "halk toplantısı" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Halk Kütüphanesinin konferans salonunda bir araya geldiği ilçe sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Uzan, "Sizlerin sorunları bizim sorunumuz. Devletimiz her zaman yanınızdadır. Halk toplantılarımızı her ay gerçekleştirmeye özen göstererek, devletimizin vatandaşlarımız için sunduğu kaynakları onlara ulaştırıyoruz. Hayat hikayelerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bütün vicdani hassasiyetimizle her vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Bunları yerine getirirken mesleki vazifelerimize olan bağlılığımız ve devletimizin temsilcileri olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya katılan ailelerin çocuklarına oyuncak hediye eden Kaymakam Uzan, mağduriyetlerini birebir dile getiren vatandaşlara gerekli yardımların yapılması hususunda ilgililere talimatlar verdi. Toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz da hazır bulundu. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Bulanık, Muş, Güncel
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