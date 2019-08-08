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Bulanık'ta halk toplantısı

59 dakika önce

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

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Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda vatandaşların sorunlarını dinleyen Uzan, ihtiyaç sahiplerine imkanlar doğrultusunda yardımların yapılması için kurum amirlerine talimat verdi.
Vatandaşların her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliğiyle çalıştıklarını vurgulayan Uzan, şöyle konuştu:
"Halk toplantılarımızı her ay gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Devletimizin sunduğu imkanları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hayat hikayelerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz." dedi.

Uzan, aileleriyle toplantıya katılan çocuklara oyuncak hediye etti.
Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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